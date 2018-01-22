Twitter首席运营官或离职 公司业务恐受影响

【中关村在线新闻资讯】1月22日消息：Twitter现在正面临一个新的问题，即公司的首席运营官可能要离职，这对Twitter来说确实比较糟糕，因为Anthony Noto现阶段对Twitter太重要了。

作为Twitter的首席运营官，Anthony Noto负责Twitter的大型战略推广，曾成功的促成了2016年NFL超级碗的赞助协议。在他的主持下，Twitter的运营有了很大的起色，也让投资人更加看好Twitter的业务。

华尔街以前对Twitter的态度始终是认为这家公司尽管用户数量庞大，但盈利能力却非常弱。但是如今Twitter越来越被华尔街看好，股价在过去的12个月中上涨了40%。这些都与Anthony Noto的工作息息相关。



Anthony Noto

如果，Anthony Noto最终真的离开Twitter，可能会让员工和投资者感到担心。不过关于这一点，Twitter和Anthony Noto都没有做出回应。

消息称Anthony Noto离开Twitter后将前往SoFi担任CEO一职，这家公司的SEO在去年秋天因面临性骚扰指控而离开了公司。

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