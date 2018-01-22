【中关村在线新闻资讯】1月22日消息，尽管今年CES索尼刚刚发布过三款新品，不过现在又有一款索尼新机现身FCC数据库。这款新机最大的一个特点是，它可能是索尼第一款去除3.5mm耳机接口的手机。



索尼新机现身FCC数据库：和3.5mm接口说再见（图片来自于推特）

索尼的这款新机在FCC数据库中的ID为PY7-21831A，其中索尼手机的顶部左侧一般会放置在顶部的左侧，而索尼的3.5mm耳机接口一般也是在那个位置。因此，很有可能这款新机是索尼首款去除3.5mm耳机接口的手机。同时，这款手机的设计图也表明了这一改动。

索尼的移动业务一直是他们亏损最大的部门，要求砍掉该业务的声音一直不绝于耳。就在最近，索尼公司CEO平井一夫在接受采访时表示，他们不会放弃移动业务，并将推出更多新品。

平井一夫认为，索尼并不认为智能手机是未来的发展趋势，但是人们必须有一些设备连接到网络才能进行通信，因此智能手机行业才会如此发达。不过，平井一夫也承认索尼并不会放弃移动业务，如果放弃就很有可能没机会参与到下一个大的转变。

索尼现在的业务中心还是在做超越智能手机的东西，他们希望能够成为行业的领导者。出于这个战略原因，索尼想确保他们继续保留通信业务，但不是智能手机业务本身。







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