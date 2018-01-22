【中关村在线新闻资讯】1月22日消息，近日华尔街知名分析师彼得·布克瓦在接受采访时表示，比特币的泡沫属性已经完全凸显，而这一崩盘的趋势也将进一步的冲击加密货币市场。布克瓦认为，比特币价格将会跌破1000美元。



华尔街称比特币仍是泡沫：或跌至1000美元（图片来自于谷歌）

布克瓦指出，目前比特币价格的抛物线状况比较危险，通常的状况是将回到抛物线开始的地方。布克瓦认为比特币可能从目前水平下跌90%，并称其为“经典泡沫”。这也意味着比特币的价格将会回流到2017年年初时候的水平。

比特币等加密虚拟货币在经历了狂跌后，上周终于迎来了反弹，其中比特币大涨2000美元，再次突破10000美元大关。上周二，比特币价格一度跌破1.2万美元，降幅达18%，创下近三年来的最大单日跌幅。周三，比特币价格又一度跌至9969美元，跌幅超10%，与一个月前相比缩水一半。

分析人士称，数字加密货币价格之所以大幅下滑，主要是因为市场担心各国政府开始加大对数字加密货币的打击力度，从而导致投资者恐慌抛售。

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