苹果降频门在韩国发酵：民众对库克提刑事诉讼

【中关村在线新闻资讯】1月22日消息，根据Apple Insider的报告，韩国首尔消费者主权公民联合会(Citizens United for Consumer Sovereignty)起诉苹果，同时被告还有苹果公司的CEO蒂姆•库克和苹果韩国分公司的CEO丹尼尔•迪切科。这是苹果公司续法国之后第二次因iPhone门事件被控犯罪。



苹果降频门在韩国发酵（图片来自baidu）

韩国民间组织认为，苹果之所以故意压低iPhone性能，其实是想引诱用户早早升级设备，其实根本没有必要。与此同时，韩国许多政府部门都对苹果的行为展开调查，现在连韩国首尔中央地方检察厅也加入进来。

对于苹果“降频门”，苹果CEO库克再次作出回应，称：“有些人认为我们别有用心，我向这些人致以诚挚的歉意。”

库克说：“当我们这样做时，的确已经告诉过大家，不过我想许多人并没有留意。可能我们应该解释得更清楚一些。”事情引发一连串调查，苹果遭受如此多的指责，照理说不存在什么“可能”。

苹果目前在官网发表公开信，将电池更换费用降到29美元。同时苹果承诺在未来的iOS更新中加入电池管理，用户可以自由决定是否降频。

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