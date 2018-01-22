【中关村在线新闻资讯】1月22日消息，近日IF2018极客公园创新大会在北京召开。会上锤子科技创始人罗永浩进行了主题演讲。在演讲中罗永浩透露了一个重磅消息，锤子科技将今年5月15日将在鸟巢召开新品发布会，新品将会颠覆未来8到10年的生活。



老罗亲承新品发布会5月召开：将改变未来生活（图片来自于weibo）

老罗对于这次发布会非常自信，他表示因为是在鸟巢，所以是一次容纳三万人以上的大型发布会。之所以会选择在鸟巢举办，主要是因为这是一款革命性的产品。这款新品可以让现在的操作效率上升300%。不过新品的具体信息老罗并没有透露。

事实上，锤子科技的新品其实已经有了一些端倪。去年8月份的时候，老罗在极客公园的对谈中透露，锤子科技将在推出新的品牌，并认为之前推出“锤子”的品牌简直就是作死。与此同时，有网友在互联网上放出工商部门的品牌注册记录，锤子科技已经注册了“野望”、“智匠”以及“明匠”等三个品牌。

其实早在2013年的时候锤子就申请了同样的品牌，这次再次翻出之前的商标，很有可能就是老罗之前所说的新品牌。与此同时，这几个品牌与锤子科技自成立以来一直提及的工匠精神一脉相承，因此锤子科技新品牌采用这几个中的一个还是有很大可能的。

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