苹果正式回应上海消保委：终于低头认错

苹果在国外因“降频门”被大量投诉之后，在国内也收到上海消保委的质询函，上海消保委表示有大量消费者反映系统升级之后，手机性能变弱，速度减慢，可能是苹果公司有意为之，在质询函中，要求苹果公司就以下四方面在1月19日之前回应：

1.新版系统导致手机性能下降的直接原因是什么？

2.苹果公司将采取何种有效补救措施？

3.能否提供有选择的更新方案？

4.以及如何保障消费者知情权？



降频门







库克

根据最新消息，有记者从上海消保委确认，苹果公司已经向上海消保委提交了《致上海市消费者权益保护委员会的答复》，苹果公司对于上海消保委提出的四个问题作出以下答复：

1.对iOS 10.2.1和iOS 11.2等软件更新可能造成的手机运行速度变慢的原因和现象作了较为详细的说明；

2.在之前承诺的降低更换电池费用之外，将通过新的软件更新保障消费者在电池状况与手机性能调整方面的知情与自主选择；

3.检视和改进在告知用户信息方面的相关做法，包括强化在用户购买产品之前和软件更新之前的信息告知。



来自上观新闻

对于苹果公司的答复，上海消保委认为苹果公司有义务采取有效措施解决消费者遇到的问题，保障消费者的知情权和选择权。并且上海消保委对于苹果的积极回应表示肯定，同时表示会持续关注该事件。苹果公司还表示，近期将会派遣专业团队积极和上海消保委沟通，切实解决消费者遇到的问题。



来自上观新闻

以下附CEO库克公开表态相关内容：（来自上观新闻：李晔）

所有电池都会自然老化，到了某个程度，它的使用性能也会降低。电池的不良健康状况可能导致设备突然意外关机。可以想象这会对我们的生活造成许多不便，特别是当你打急救电话向人求助，或者是打一个重要的电话，或者是在等一条短信，或者是在用手机捕捉某个瞬间。

我们一向秉持用户体验至上的信条，所以当我们做一切决定时，最重要的考虑因素永远是用户。当时我们感觉限制手机性能可以避免这种情况（意外关机）发生，我们认为这是一个更好的选择。所以我们推出软件更新的时候也作了相应的说明，看起来没有太多人注意这个事情，也许当时我们应该更明确地说明。

因此我们深感抱歉。有人认为我们做出此举是出于其他动机，我可以说的是，我们的动机永远来自用户。用户是我们一切工作的核心。我们认真地聆听了用户反馈，并决定以非常低的价格——我们把价钱从79美金减少到了29美金——帮助有需要的用户更换电池；我们也准备在下个月的系统更新中加入一个新功能，让用户可以清楚看到他们电池的健康程度，大大提高透明度。我们从来没有推出过这样的功能，但是从这次的事件中，我们努力汲取了教训，并加以改正。在更新系统后，我们会提醒用户，为保证你的手机不意外重启，我们将略微减少手机的性能；如果用户不想控制性能，他们可以选择关闭此功能。我们不推荐用户这么做，因为我们相信身边有台运行正常的iPhone对大家的生活十分重要，你永远不知道紧急情况什么时候会发生。我们这么做都是为了用户着想，再怎么强调也不为过。也许一开始我们应该更公开透明地沟通，但是我们的动机是非常单纯的。

我们再次对那些认为我们做得不对的用户道歉。但是我觉得人们买iPhone还是出于产品的整体体验。新款iPhone的相机性能大大提高，屏幕更好，还可以给你AR体验，还有Face ID，这都是购买新款iPhone的许多原因之一。

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