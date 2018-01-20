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    索尼CEO再次重申：不会放弃旗下移动业务

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月20日消息， 索尼的移动业务一直是他们亏损最大的部门，要求砍掉该业务的声音一直不绝于耳。就在最近，索尼公司CEO平井一夫在接受采访时表示，他们不会放弃移动业务，并将推出更多新品。

    索尼CEO再次重申：不会放弃旗下移动业务
    索尼CEO再次重申：不会放弃旗下移动业务（图片来自于谷歌）

           平井一夫认为，索尼并不认为智能手机是未来的发展趋势，但是人们必须有一些设备连接到网络才能进行通信，因此智能手机行业才会如此发达。不过，平井一夫也承认索尼并不会放弃移动业务，如果放弃就很有可能没机会参与到下一个大的转变。

           索尼现在的业务中心还是在做超越智能手机的东西，他们希望能够成为行业的领导者。出于这个战略原因，索尼想确保他们继续保留通信业务，但不是智能手机业务本身。

           本周索尼移动正式宣布将在2月26日举行新品发布会，即MWC2018开展前夕，此次索尼发布会的主角自然是新旗舰机型Xperia XZ Pro。

          目前，根据已经曝光的消息得知，索尼新旗舰会冠以Xperia XZ Pro的名称，该机将成为第一个使用18：9全面屏的手机，并也是索尼首款搭载后置双摄像头的手机。

           其他硬件方面，Xperia XZ Pro配备5.7英寸4K分辨率全面屏，并且屏幕材质是OLED，同时搭载的骁龙845处理器和6GB内存，内置电池3500mAh，运行Android 8.0系统，依然支持IP68防水。

            而索尼Xperia XZ Pro的后置双镜头将是1800万像素（单个像素面积1.33μm）+1200万像素（单个像素面积1.38μm）的双摄像头组合，前置镜头是1300万像素。



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