    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    沃兹尼亚克放出惊人之语：他仍是苹果员工

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 苹果公司创始人沃兹尼亚克早已离开苹果是一件人所共知的事情，不过最近他在参加硅谷的一个活动时放出惊人之语。沃兹尼亚克表示从他技术上还是苹果公司员工，仍然领取工资。

    沃兹尼亚克放出惊人之语：他仍是苹果员工
    沃兹尼亚克放出惊人之语：他仍是苹果员工（图片来自于谷歌）

           沃兹尼亚克称，他是苹果公司唯一一名自诞生第一天起至今，仍然在工资单中的员工。不过，和之前那些担任苹果高管的人相比，他所领取的薪水较低。在当初的时候，他是直接向乔布斯进行汇报的，而乔布斯去世以后，他就再也不能被解雇了。

           上个月的时候，沃兹尼亚克在出席一个活动的时候谈到了他在使用iPhone X时的感受。在他看来，Touch ID是比Face ID更好的一个产品，他更希望苹果能够在iPhone X上采用后置指纹识别。

           沃兹尼亚克提到他在iPhone X发布之前对这部手机并没有什么兴趣，具体没有兴趣的原因他没有解释。不过，苹果公司CEO蒂姆·库克坚持要赠送他一部并进行体验。在他使用后产生了一定的改观，还是很喜欢这部手机的。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：沃兹尼亚克放出惊人之语：他仍是苹果员工http://news.zol.com.cn/675/6754433.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6754433.html report 932    【中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 苹果公司创始人沃兹尼亚克早已离开苹果是一件人所共知的事情，不过最近他在参加硅谷的一个活动时放出惊人之语。沃兹尼亚克表示从他技术上还是苹果公司员工，仍然领取工资。沃兹尼亚克放出惊人之语：他仍是苹...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP