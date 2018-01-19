【中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 苹果公司创始人沃兹尼亚克早已离开苹果是一件人所共知的事情，不过最近他在参加硅谷的一个活动时放出惊人之语。沃兹尼亚克表示从他技术上还是苹果公司员工，仍然领取工资。



沃兹尼亚克放出惊人之语：他仍是苹果员工（图片来自于谷歌）

沃兹尼亚克称，他是苹果公司唯一一名自诞生第一天起至今，仍然在工资单中的员工。不过，和之前那些担任苹果高管的人相比，他所领取的薪水较低。在当初的时候，他是直接向乔布斯进行汇报的，而乔布斯去世以后，他就再也不能被解雇了。

上个月的时候，沃兹尼亚克在出席一个活动的时候谈到了他在使用iPhone X时的感受。在他看来，Touch ID是比Face ID更好的一个产品，他更希望苹果能够在iPhone X上采用后置指纹识别。

沃兹尼亚克提到他在iPhone X发布之前对这部手机并没有什么兴趣，具体没有兴趣的原因他没有解释。不过，苹果公司CEO蒂姆·库克坚持要赠送他一部并进行体验。在他使用后产生了一定的改观，还是很喜欢这部手机的。

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