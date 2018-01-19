【中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 近日百度公司董事长兼CEO李彦宏登上了美国《时代周刊》杂志的封面。在封面上，《时代周刊》称李彦宏为创新者，并称其所带领的百度正在成为美国硅谷的巨头。



李彦宏登上时代周刊封面：首位中国互联网企业家（图片来自于weibo）

在文章中，《时代周刊》的作者称李彦宏正在帮助中国赢得21世纪。百度目前是仅次于谷歌的第二大搜索引擎，并且在中国占有80%的市场份额。对于人工智能和无人驾驶技术的重视，让百度的发展速度越来越快。李彦宏不认为人工智能对于人们是一个重大的威胁。人工智能的发展会要求中国政府始终对世界保持开放，即使是美国在特朗普政府的领导下也不会改变这一政策。

以下为《时代周刊》的报道原文：

如果李彦宏（Robin Li）现在回头看下面这个问题，可能会大笑。但若是放在1992年，情况就大不相同了。这位今天的百度首席执行官在当时还是一个窘迫的中国学生，正在美国申请计算机图形学研究生课程。面试时，教授问他：“你们中国有电脑吗？”这着实让这位年轻人大为震惊。 “我当时非常尴尬，”现年49岁的李彦宏在北京总部的顶层办公室里接受采访时微笑说，“我想着，有朝一日我会证明，中国的计算机行业会变得特别强大。”

八年之后，他做到了。 2000年时，李彦宏创立了百度，一个今天在中国占有80％市场份额的搜索引擎，并已成为全球第四大最常被访问的网站。这家公司名字源于13世纪的一首中国诗。百度已经成为一个超过600亿美元市值（目前为880亿美元）的商业巨头，而中国公司在这个区间的只有腾讯和阿里巴巴。百度地图为千家万户的车辆导航，百度搜索为广大学子答疑解惑。再没有人问李彦宏中国有没有电脑了。

事实上，中国如今已经令硅谷辗转难眠了。国际咨询公司麦肯锡最近发布的一份报告称，在全球262家科技“独角兽”和市值超10亿美元的私营初创公司中，三分之一是中国培育的。中国正着眼于下一个科技前沿——人工智能。（2017年）7月20日，中国国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出要在2030年前成为“全球领先的人工智能创新中心”，届时中国的核心人工智能产业将达到1480亿美元（1万亿元人民币），相关领域将达到1.48万亿美元（超过10万亿元人民币）。中国已经向世界领先发达国家看齐，将11.2万亿美元国内生产总值中的2.1％用于研发。去年11月在华盛顿举行的人工智能和全球安全峰会上，时任谷歌母公司 Alphabet 执行董事长的埃里克•施密特（Eric Schmidt）预计，中国的人工智能实力将在10年内超过美国。“到2030年，中国将主导人工智能行业”。俄罗斯总统普京最近则表示，谁掌握了 AI 技术，谁就能成为“世界主宰”。

在中国，没有人比李彦宏更看重这个挑战。根据公开的财务报表显示， 2017年前三季度，百度的收入为90亿美元，其中约12亿美元又投入到研发中，大部分用于人工智能。他相信百度掌握了中国最大的优势——规模，就能主导全球人工智能市场。从最基础层面来看，人工智能系统基于经验数据复制人类学习过程——无论是驾驶模式、财务习惯还是含糊的语音指令背后的真实意图。数据越多，就可以把算法训练得更好，对于一家服务于人口最大的国家的公司来说，这个优势很明显。“中国是一个庞大和统一的市场，”李彦宏说，“所有人都说着同一种语言，遵守同一套法律。”

从去年年底开始，百度已经在道路上测试 Apollo 自动驾驶汽车。图片来自 time.com从去年年底开始，百度已经在道路上测试 Apollo 自动驾驶汽车。图片来自 time.com

在百度乘坐自动驾驶汽车旅行还算不上是一个舒适的旅程。当时代周刊（TIME）在百度园区试驾时，垃圾桶或停放的汽车等潜在的障碍经常使车辆忽然停下来。这辆车离真正上路还有一段距离——它的车顶上有一个笨拙的旋转雷达，还有一个装满旋转装置的小箱子。尽管如此，百度自动驾驶汽车平台 Apollo 已经被130家独立制造商所采用，这证明了百度在这一领域的成就。百度开发了对话式人工智能操作 DuerOS，据称其识别中文的可靠性超过了人类。百度 AI 驱动的人脸识别软件已经非常先进，以至于能通过匹配照片找到失散的儿童，让他们和父母重聚。（2018年）1月8日，百度准备推出 Apollo 2.0，在拉斯维加斯的消费电子产品展（CES）上实现简单城市道路上的自动驾驶。百度在活动中传达出的信息是:“人工智能正在以中国速度改变世界。”



“我们的愿景是，人类可以用语音与所有设备进行交互，”李彦宏说。 “人类和动物之间的区别在于人类会使用工具。在过去十万年里，无论你发明什么工具，你都必须先学习如何使用。将来，你可以不需要这样做 —— 工具将学习如何理解人类语言，人的意图。这就是未来。”

这个未来，是在阳泉长大的李彦宏过去很难想象到的。阳泉是中国中部省份山西的一个城市，有大约100万人口，以农业和采矿业著称。李彦宏的高中只有五台苹果-II电脑，供给1800名学生使用，所以老师们给了十几个数学成绩好的学生电脑的优先使用权。他喜欢数学，但“立即爱上了电脑”，他说。 “我觉得电脑是神奇的。”

在北京大学学习信息管理后，李彦宏在纽约州立大学布法罗分校获得计算机科学学位。他最初在《华尔街日报》担任软件工程师，之后加入搜索引擎先驱 Infoseek。此后李彦宏决定回到中国，他在北京大学校园对面的酒店房间里建立了自己的公司。他说：“我聘请了一位教授和五名即将毕业的学生，开始研究百度搜索引擎的第一个版本。”

百度不断变强，即便在2005年谷歌进入中国市场的时候，也丝毫没有受到影响。百度当时中国的搜索流量份额超过了40％，在其竞争对手的30％之上。 2010年谷歌撤出中国时，百度搜索占到了中国搜索市场的75％，而谷歌的份额已经缩水到了百分之十几的份额。

关于人工智能，特斯拉老板伊隆·马斯克（Elon Musk）说，AI 一旦不受控制，就是人类社会的“根本”威胁。而著名的物理学家斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）也担心 AI 会“宣告人类的末日”。

李彦宏不同意这样的看法，他说，“人类永远有能力把世界变成一个安全的地方。以核武器为例，可以杀很多人，也的确杀过很多人，但我们实际上可以控制这种武器。核武器的真正功能是终结第二次世界大战，而不是触发第三次世界大战。”

但人类对人工智能的恐惧并不完全是带来反乌托邦式的未来，而是这项技术已开始自动完成人们赖以糊口的工作。无人驾驶技术将很快被用于长途运输，它可能会让1600万中国卡车司机失业。李彦宏认为这样的问题不可避免。他说，技术改变世界的过程中，会取代很多工作岗位”，他将其与蒸汽机的出现相比，“这一点你无法改变。只能不断创新，为人们创造更新的工作机会。”

这就要求中国政府对世界保持开放，而不是像美国总统特朗普执政那样选择保守回撤。李彦宏说，白宫限制移民的政策“损害了美国的创新环境”，他强烈建议中国采取截然不同的策略， “我们应该为外国人创造一个更好的环境，鼓励他们在这里创业、创新、设立公司”。现在，李彦宏正在专注于自己的使命——“让复杂的世界更简单”。亦或者，让解决困难的速度比产生困难更快。

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