【中关村在线新闻资讯】1月19日消息，今天谷歌与腾讯共同对外宣布，双方签署一份覆盖多项产品和技术的专利交叉授权许可协议。在这次合作之后， 谷歌与腾讯将在专利方面进行更多的交流，并将这些专利运用到今后的研发之中。



谷歌与腾讯达成合作协议：允许专利交叉授权（图片来自于彭博社）

谷歌专利负责人Mike Lee在接受采访时表示，他们非常高兴与腾讯达成专利交叉授权许可协议，这样可以给用户推出更好的产品和服务。有媒体分析表示，谷歌此次与腾讯进行合作，是为了他们重回中国市场铺路，而腾讯也希望能够进一步拓展海外市场。

近日调研公司App Annie放出了一份调研报告，报告中显示中国市场的手机应用支出正在急剧的增加，而这也让谷歌在中国市场损失了大量的收入。这主要是因为，谷歌在中国并没有应用商店。

App Annie表示，2017年全球应用下载量已经突破了1750亿次，同时消费者支出也超过860亿美元。在中国市场方面，应用的下载量已经排到了全球第一，在两年时间里上涨了125%，美国市场的增速则下滑了5%。在应用支出方面，中国同样名列前茅，领先于美国。

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