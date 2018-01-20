科技乱谈琴：任天堂VS索尼 穷有穷的玩法

现在算起来，距离过年还有不到一个月的时间，车票是买上了，可我现在一听说要过年浑身哆哆嗦嗦。

除了要应对来自七大姑八大姨的各种盘问，还要跟各种别人家的孩子做各种上比较…工作、学习、结婚…….这里真是容不下半点差池，稍有差池就惨啦。

最重要的是，我的荷包躲过了双十一，躲过了情人节，可“年”这一关怕是过不去了。

经常喊穷的川普，现在也不喊了，因为苹果公司周三宣布一系列举措，以迎接2017年底通过的税改法案，其中最引人瞩目的举措就是计划将2500亿美元的全部海外现金遣返美国，并且一次性纳税380亿美元。

苹果指出，该公司未来5年将为美国经济做出逾3500亿美元的“直接贡献”，该公司计划资本支出约300亿美元，并将在现有地点和新园区创造约20000个新岗位。

另外库克又提起了旧款iPhone“降频门”事件，称苹果的问题在于没有将事情解释地更透明，他认为苹果在iOS 10.2.1中加入电源管理功能时解释过这个问题，但没有说得太清楚。总之就是苹果啥错没有…….错就错在消费者不理解苹果的良苦用心。

为了进一步解决这件事情，库克指出将允许iPhone 6/6S/7手动解除降速。不过这一更新将在3月份到来，届时用户将有选择权力，但是苹果重申，不降频恐会出现死机或者是电池过度损耗问题。总之就是要么换iPhoneX；要么你就乖乖的降频。哎，苹果你还别牛X，其实很多人都已经开始考虑安卓啦。

就在本周四，微软终于下定决心，关闭了Win10免费升级通道。想想微软拖延症也是够严重的，明明免费升级期限只有一年，微软硬硬给延长了一年半。

今后那些个正版Windows 7/8.1用户想要升级到Windows10就要花钱了。其中，Windows 10家庭版海外价119.99美元、国内888元。另外还有一个坏消息，微软已经正式结束对Windows 8.1操作系统的主流支持（mainstream support）。这就叫做机会一去不复返….

不知道从什么时候开始，刘强东毅然决然的走上了“扶贫道路”，你从他文博还有空开场合法眼看，刘强东的京东已经成了他的副业。最近刘强东在微博上又表示：东北有困难 大家该过去帮一把。

刘强东称，没有东北就不会有国家初期的工业振兴，今天他们有了困难，大家都应该过去帮一把。可以这么说，没有东北就不会有国家初期的工业振兴！今天他们有了困难，大家都应该过去帮一把！算是一种感恩吧！

这两天突然就被任天堂给刷屏了，这里不是说他们家的Nintendo Switch主机，而是一套叫做Nintendo LABO的配件产品。废话不多少直接上图……

没错他们就是传说中的纸板玩具，真的是纸。任天堂表示这两款LABO将在今年4月20日发售，售价分别是6980日元（约合403 RMB）和7980日元（约合461 RMB）。

我突然觉得，大街上那些个回收瓦楞纸箱的大叔，都是任天堂的员工。

对于任天堂我觉得有句话评价他非常贴切，“明明任天堂发明的产品都是为孩子准备的，可玩的都是大人”。另外这也能看出任天堂跟索尼的差距。

总而言之，穷有穷的玩法，富有富的体验。好了就谈到这里吧，下周见！



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