为什么一夜之间手机就能在飞机上用了？

这几天关注科技新闻和民生新闻的网友一定都看到了一系列相关新闻，即东航、海航、川航相继放开了飞机上手机必须关机的限制，乘客搭乘民航时，在规定条件内可以使用手机了。这无疑是一件大快人心的事，但就此也产生了不少了疑问。

首先就是一直以来飞机上手机必须关机的规定为什么在一夜之间就取消了？是国内的民航一夜之间都换飞机了，还是更新了设备了？否则为什么前一天不行，后一天就可以了呢？

说实话，这种疑问其实更多地表达的是一种反问，一种质疑的态度，即多年以来解释“飞机上手机必须关机”这个问题的理由显然站不住脚的，认为国内民航业多年的规定纯属无稽之谈，拿乘客开涮。

这里我们认为，乘客觉得受到了欺骗的想法是可以理解的，但是也要知道，人的认知是有一个转变的过程的，对新观点的接受也是需要时间的。国内民航业对“手机不会对飞机航行产生影响”这种观点接受的时间有点长罢了，况且“多一事不如少一事”“不怕一万就怕万一”这种思想一直是国内处理公共事务的惯性，所以才让这个规定多存在了这么多年。



如今飞机上终于可以用手机了

那么，手机信号会对飞行产生影响这种认知到底从何而起呢？这事儿还得从美国说起。事实上，最早规定飞机上不允许使用手机的并不是联邦航空管理局，而是联邦通讯委员会。也就是说，不是民航业要求不让手机上飞机，而是通许也要求的。为什么呢？因为要保护 地面通信基站。

由于飞机飞行的速度与跨度，手机在飞机上使用就难免会在各个基站之间频繁切换，一部手机有可能会连接到多个基站。而因为当时的基站设备没有如今这么先进，所以这种情况就会造成负担过重。如此一来，联邦通讯委员会干脆就禁止手机在飞机上使用了。

而这一规定也开始让联邦航空管理局思考这样一个问题，手机会产生电子信号，飞机的通信也靠的是电子信号，这之间会不会互相影响呢？由于当时并没有足够的科学证明“手机信号不会对飞机通信造成影响”，考虑到飞行的安全，联邦航空管理局也开始要求禁止手机上飞机。

所以尽管后来通信技术发展，地面基站已经不再担心手机占用负载过高的问题，但联邦航空管理局仍然不允许在飞机上使用手机。

这套经验一直都在全世界被采纳，直到后来这套理论被证伪，美国和欧洲也都逐渐解禁，现在中国也慢慢接受了新的理论，开始逐步允许在飞机上使用手机。

那么，为什么是现在？其实按照国内“多一事不如少一事”“不怕一万就怕万一”这种指导思想，可以继续禁止在飞机上使用手机啊，为什么要现在解禁呢？其实还是因为手机的重要性在当今已经不同以往了，失去手机通信是一件非常影响当下工作和生活的事，已经无法不正视这个问题了。

尽管在飞机上依然只能使用处于“飞行模式”下的手机，但是却可以使用WiFi进行通信，不会耽误重要事情，这对乘客来说就已经足够了。

最后来说说飞机上的WiFi。以当下国外航空公司的普遍经验，一般飞机上使用的WiFi是空地互联服务，但这项服务是需要收费的，因为设备成本就比较高，但在中国这种模式似乎比较难走的通。

目前看来，国内的航空公司可能会最终免费提供这项服务，但是会从其他地方收回成本，比如广告服务等等。这在商业领域上将会是一片新的蓝海，电商等互联网服务公司可能会在这中间找到新的商机。

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