今日头条发文禁止推广微信微博等第三方账号

【中关村在线新闻资讯】1月19日消息：今日头条日前发布了一份名为《头条号平台关于规范推广类信息发布的公告》的文章，称将于1月24日起禁止推广微信、微博等第三方平台账户，违者将会受到帐号扣分或禁言处罚。

同时，新公告还表示，在在未使用商品卡功能的情况下，禁止在内容中推广电商平台（淘宝、微店等）产品。

此公告一出，似乎看出眼下平台之争的大战即将上演。



今日头条

以下为公告原文：

今日头条官方头条号于18日上午发布了一则公告：自2018年1月24日（下周三）起，禁止推广微信、微博等第三方平台账户，触犯规则或对账户进行扣分和禁言处罚。这一规则的调整正式拉开了与微信、微博等巨头之间的正面战争。这场战争还将涉及阿里巴巴等电商平台，今日头条宣布在未使用商品卡功能的情况下，禁止在内容中推广电商平台（淘宝、微店等）产品。

为保证广大用户阅读和观看体验，平台对推广类信息发布规范做出调整：自2018年1月24日（下周三）起，如头条号发布内容中含有第三方平台（微信、微博等）帐号等推广信息，平台将视情况对内容做「仅推荐给粉丝」处理，或对帐号进行扣分和禁言处罚。



规范调整详情如下：

头条号发布内容（包括文章、图集、音频、视频等）中如包含以下类型推广信息，平台将视情况对内容做「仅推荐给粉丝」处理，或对帐号进行扣分和禁言处罚：

推广第三方平台（微信公众号、微博等）帐号及二维码；

推广个人和群组联系方式（电话、微信、微信群、QQ、QQ群等）；

在未使用商品卡功能的情况下，在内容中推广电商平台（淘宝、微店等）产品；

在未使用扩展链接功能的情况下，在内容中推广第三方网站网址；

通过关注领奖、关注看全文、关注看答案、关注获取资源等方式，诱导用户关注第三方平台（微信公众号、微博等）帐号。

相关说明：

如帐号发布恶意营销推广内容（什么是恶意营销推广？可查看《头条号运营规范》第4条「封号规则」第6款），帐号将被平台封禁处理；

如在帐号信息（帐号名称、简介、头像等）中以上述方式推广，帐号将被系统退回修改；

帐号自营广告位推广内容不受影响。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：今日头条发文禁止推广微信微博等第三方账号http://news.zol.com.cn/675/6754060.html