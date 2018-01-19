【中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 随着2月MWC2018大会的临近，有关三星新旗舰Galaxy S9的消息也越来越多。近日三星电子中国区总裁权桂贤在接受采访时表示，Galaxy S9在中国地区的售价很有可能成为全球最低。



传三星S9国行售价全球最低：争取更多销量（图片来自于推特）

权桂贤认为，为了优待中国用户，虽说手机的不少物料都在上涨，但S9在国内定价会是全球范围内最低的。由此可以看出，三星希望价格下降之后可以进一步促进S9在国内的大卖。这款手机将搭载骁龙845处理器，也是他的一个重要亮点。

此前三星官方曾经确认将在今年2月的时候对外发布上半年旗舰机Galaxy S9。就在最近，一张Galaxy S9的包装盒谍照在互联网上流出。这一包装盒最终要的消息，莫过于揭示了三星Galaxy S9的具体配置。

包装盒上的信息表示，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

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