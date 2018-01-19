比特币价格反弹：今日上涨达2000美元

【中关村在线新闻资讯】1月19日消息，比特币等加密虚拟货币在经历了两天的狂跌后，现在比特币等终于迎来了反弹，其中比特币大涨2000美元，再次突破10000美元大关。



比特币价格反弹（图片来自baidu）

本周二，比特币价格一度跌破1.2万美元，降幅达18%，创下近三年来的最大单日跌幅。周三，比特币价格又一度跌至9969美元，跌幅超10%，与一个月前相比缩水一半。

现在根据行业网站CoinDesk数据显示，比特币价格在周三早上一度跌至9199.59美元，而今日则一度反弹至11218.84美元。

分析人士称，前两日数字加密货币价格之所以大幅下滑，主要是因为市场担心各国政府开始加大对数字加密货币的打击力度，从而导致投资者恐慌抛售。

除了比特币，以太坊在周三也是一度跌破800美元，周三最低下跌至780.92美元，但在美东时间周四上午5：40，以太坊已攀升至1074.04美元。过去24小时内以太坊已上涨5.8%。

另据CoinMarketCap提供的数据，瑞波币（XRP）已上涨超过50%，达1.60美元/币。

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