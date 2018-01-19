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    传软银与Uber达成投资协议：17.5%股权价值90亿

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 软银公司近日正式对外宣布，他们所牵头的财团已经完成了与Uber公司的投资协议。软银公司将对Uber公司直接注资12.5亿美元，并且此次交易总价值将会达到90亿美元。

    传软银与Uber达成投资协议：17.5%股权价值90亿
    传软银与Uber达成投资协议：17.5%股权价值90亿（图片来自于谷歌）

            据了解，此次收购Uber股份的财团包括Uber、腾讯、红杉资本、Dragoneer Investment Group以及TPG等。事实上，这笔收购要约于12月28日发出，Uber股东和员工同意出售的股份占到总股本的约20%。软银对于能够成功收购Uber资本感到非常高兴，并感谢Uber董事会的支持和专业精神。

            本月有知情人士向国外媒体透露， Uber公司的前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克计划出售所持有的Uber公司股票。这部分Uber股票的价值高达14亿美元，买方很有可能是孙正义旗下的软银集团。

            卡兰尼克手中目前拥有10%的Uber股份， 他原计划出售其中的一半。不过由于Uber与买家的协议限制，他缩减了出售股份的规模。随后，有记者向卡兰尼克方面进行相关信息的求证，他拒绝对此消息进行评论，主要是因为之前他曾经表示过不会出售Uber的股份。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传软银与Uber达成投资协议：17.5%股权价值90亿http://news.zol.com.cn/675/6753775.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6753775.html report 943    【中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 软银公司近日正式对外宣布，他们所牵头的财团已经完成了与Uber公司的投资协议。软银公司将对Uber公司直接注资12.5亿美元，并且此次交易总价值将会达到90亿美元。传软银与Uber达成投资协议：17.5%股权价值90...
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