【中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 软银公司近日正式对外宣布，他们所牵头的财团已经完成了与Uber公司的投资协议。软银公司将对Uber公司直接注资12.5亿美元，并且此次交易总价值将会达到90亿美元。



传软银与Uber达成投资协议：17.5%股权价值90亿（图片来自于谷歌）

据了解，此次收购Uber股份的财团包括Uber、腾讯、红杉资本、Dragoneer Investment Group以及TPG等。事实上，这笔收购要约于12月28日发出，Uber股东和员工同意出售的股份占到总股本的约20%。软银对于能够成功收购Uber资本感到非常高兴，并感谢Uber董事会的支持和专业精神。

本月有知情人士向国外媒体透露， Uber公司的前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克计划出售所持有的Uber公司股票。这部分Uber股票的价值高达14亿美元，买方很有可能是孙正义旗下的软银集团。

卡兰尼克手中目前拥有10%的Uber股份， 他原计划出售其中的一半。不过由于Uber与买家的协议限制，他缩减了出售股份的规模。随后，有记者向卡兰尼克方面进行相关信息的求证，他拒绝对此消息进行评论，主要是因为之前他曾经表示过不会出售Uber的股份。

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