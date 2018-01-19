早报：欧盟正式批准高通收购恩智浦半导体公司

【科技早餐】

●欧盟正式批准高通收购恩智浦半导体公司

欧盟委员会今日正式批准高通以380亿美元收购恩智浦半导体公司，此前这笔交易一直遭到欧盟的质疑，并评估这笔交易是否会涉及垄断。欧盟反垄断专员表示，欧盟相关机构会确保高通收购恩智浦半导体后不会阻挡消费者继续以合理的价格享受这些创新技术。

而作为这笔交易的条件，高通将放弃收购恩智浦半导体与NFC相关的标准必要专利，以及部分非标准必要专利，这些专利将被转移给第三方，并面向全球免版税授权3年。

Z点评：恩智浦的产品技术与解决方案应用于以下五个市场领域：汽车电子、智能识别、家庭娱乐、手机及个人移动通信以及多重市场半导体。



恩智浦半导体

【行业热闻】

●苹果2500亿美元海外现金或遣返美国

据外媒报道，苹果公司周三宣布一系列举措，以迎接2017年底通过的税改法案，其中最引人瞩目的举措就是计划将2500亿美元的全部海外现金遣返美国。【点击详情】

●库克：将允许iPhone 6/6S/7手动解除降速

日前苹果CEO库克在接受美国ABC新闻采访时表示，之前承诺的查看电池健康度的功能将在下个月的iOS开发者Beta版本中集成。另外库克还表示，苹果将在这个更新中允许用户手动禁用苹果的降速策略。【点击详情】

●传高通将发力中国市场：或与苹果分道扬镳

此前高通公司与苹果因为专利相关的纠纷产生了诸多的不愉快。就在最近有传言显示，高通将终止于苹果的合作，同时他们将把更多的目光投向中国市场。高通认为这种多样化的战略有利于他们拓宽业务范围，增加利润收入。【点击详情】

●微信支付将支持绑定境外信用卡 只能用于消费

腾讯在声明中表示，微信将允许用户绑定境外的Visa、Mastercard或JCB信用卡。不过需要注意的是，境外信用卡绑定微信，只能用作普通的消费支付，包括：微信钱包九宫格商户及电商、O2O、旅行、出行等领域的合作品牌。【点击详情】

●紧跟苹果！Android 9.0将禁用非官方API

近日安卓开发者论坛XDA中有用户反馈，Android 9.0将会限制应用程序访问Android SDK中未记录的API。也就是说，未来Android对外公开的接口将会越来越少，而非官方的API也会被禁用。【点击详情】

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