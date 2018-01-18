Android 9.0或代号Pie：谷歌进一步集权

【中关村在线新闻资讯】1月18日消息，据XDA的开发者@Mishall Rahman爆料，其在谷歌提交的AOSP信息中，发现了下一代Android系统版本代号“Pi”也由业内人士推测真正代号或是Pie，即馅饼。



Android 9.0或代号Pie（图片来自baidu）

谷歌将在Android9.0上进一步强化Project Treble模式。Project Treble最大的好处除了能帮OEM厂商更快的为自家手机提供最新的系统更新，同时还可以让开发者更加便利的定制和修改自己的系统，而无须等待厂商适配，如果你的手机支持这个模式，那么完全不用在担心没有新系统可以更新了。

另外，还有消息称Android9.0或将屏蔽信号强度数值。谷歌将允许运营商今后隐藏掉信号强度数值。预计会在Android P（Android 9.0）上启用，至于为什么突然这样做，还不得而知。

不过，这一调整没有从底层关掉API，意味着三方APP仍可以获取，比如Wi-Fi分析仪、LTE Discovery等。

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