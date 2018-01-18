福利真没啦！微软正式关闭Win10免费升级通道

【中关村在线新闻资讯】1月18日消息， Windows 7/8.1免费升级Windows 10的通道的最后关闭日期一拖再拖。现在微软终于将它关闭了，也就说未来Windows 7/8.1用户想要升级到Windows10就要花钱了。



微软正式关闭Win10免费升级通道（图片来自baidu）

从今日中午开始，当用户访问“面向辅助技术客户的Windows 10升级服务”页面时，看到的已经是优惠推广结束的告知。虽然微软表示他们从2017年12月31日关闭此项活动，但实际上，在1月17日早上，上述页面依然健在。

微软为了能让Windows 7/8.1用上Windows10系统，也是留足1年半的时间。现在微软终于决定不再做尝试了。

今后，Win7/8.1想要使用正版Win10，官方就只推荐付费购买这一种方式了。其中，Windows 10家庭版海外价119.99美元、国内888元，Windows 10专业版海外售价199.99美元。

另外，微软已经正式结束对Windows 8.1操作系统的主流支持（mainstream support），转入扩展支持/外延支持阶段，意味着今后将不能定期获得功能/安全性更新了，只有在遭遇关键和重大BUG时才会得到微软的修补。据悉扩展支持将持续到2023年1月10日。

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