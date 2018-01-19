【中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 日前苹果CEO库克在接受美国ABC新闻采访时表示，之前承诺的查看电池健康度的功能将在下个月的iOS开发者Beta版本中集成。



库克：将允许iPhone 6/6S/7手动解除降速（图片来自baidu）

本周四，苹果低调的送出了iOS 11.2.5的最新测试版，一同发布的还有tvOS 11.2.5的第六个测试版。在iOS 11.2.5新测试版中，苹果低调的加入了新的小功能，那就是方便用户可以查看iPhone的电池信息状况，之前他们已经承诺将在新系统中加入这个功能。

另外库克还表示，苹果将在这个更新中允许用户手动禁用苹果的降速策略。当然，前提是你要考虑好，这样做虽然保全了性能，但可能会造成意外关机、电量消耗过猛等，尤其是那些电池老化了的iPhone。

从目前的版本号来看，这个关键性的更新应该是iOS 11.3。从时间上推断，面向全体用户的稳定更新应该会在3月份放出。

苹果针对“降频门”的现行补救措施是，将iPhone 6/6S/7等产品官换电池的价格从608元调整到218元（国行），但这一政策依然饱受批评，比如苹果做了错事应该予以免费更换或者是允许用户退回到没有降频前的系统状态。

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