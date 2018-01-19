【中关村在线新闻资讯】1月19日消息， 此前高通公司与苹果因为专利相关的纠纷产生了诸多的不愉快。就在最近有传言显示，高通将终止于苹果的合作，同时他们将把更多的目光投向中国市场。高通认为这种多样化的战略有利于他们拓宽业务范围，增加利润收入。



传高通将发力中国市场：或与苹果分道扬镳（图片来自于谷歌）

在高通看来，中国厂商的发展速度远超于苹果，2020年的时候中国厂商有望占据全球智能手机的主要市场。正是中国市场的崛起，给了高通机会来转变自身的发展方向。高通QCT部门2017财年在中国OEM厂商的收入是苹果的两倍，因此高通的决定也就不意外了。

除了业绩上的原因之外，高通对于5G的重视也让他们需要和国产厂商合作。在CES 2018的一场分论坛上，克里斯蒂安诺·阿蒙表示：“基本上在2019年初，高通就能让全球消费者看到支持5G的旗舰智能手机面市。”

据了解，高通已经发布了商用5G调制解调器芯片组解决方案，骁龙X50 5G调制解调器芯片组已经可以同时支持毫米波和6GHz以下的通讯。阿蒙表示：“如果高通明年参加CES，应该能在5G网络下展示搭载骁龙处理器的智能手机。”

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