【中关村在线新闻资讯】1月18日消息， 今天乐视金融在其官方网站上宣布，他们将正式更名为乐为金融。除了公司名称之外，乐为金融也将推出一个全新的LOGO。此次更名之后，融创集团的管理人员也将进入乐为金融。



乐视金融更名乐为金融：融创管理人员进驻（图片来自于谷歌）

乐为金融在其声明中表示，乐视金融饱经风雨，但依然经受住了考验，产品上线、交易操作、提现到账等环节均非常顺畅，且恪守对用户百分百兑付的承诺，客户投资收益稳定。目前，乐为金融的财务总监等要职将由融创的高管来担任。

近日有乐视网内部人士透露，在经过了9个月的停牌之后，乐视网股票很有可能在两周之内复牌。与此同时，乐视网更名为新乐视的计划也将同期完成。不过在分析人士看来，新乐视仍旧难以摆脱跌停命运。

目前，相关人士还没有透露复牌的具体时间，但他也表示在于监管部门商议之后，在恰当的时候会进行复牌。乐视网的此次停牌是从去年4月17日开始的，早已超过了A股重大事项停牌半年的期限。对于重组的进展，这名人士则拒绝透露。

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