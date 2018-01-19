本周三晚间，任天堂在其推特上宣布将会公开一个有关Nintendo Switch前所未有的新玩法，英国官网甚至暗示“献给孩子或者仍拥有童心的人”。尽管公布这款产品的时间对于大多数中国人来说不够友好，不过作为一个关心任天堂的游戏玩家我还是爬起来等待新品。最终，我们等来了在昨天引爆网络的Nintendo LABO。



玩具大厂名不虚传 任天堂再次玩转枯萎技术（图片来自于推特）

事实上，周一的时候就有爆料人表示任天堂将会在本周放出一个重磅新闻。这个新闻并非此前一直惯用的直面会套路，只需要一个视频一条新闻即可。同时在描述这款产品时，爆料人表示它对于核心玩家来说并没有多大的吸引力，但核心玩家就是可以在那里眼睁睁的看着它大卖。当视频呈现在我眼前时，作为一个核心玩家的我不得不佩服爆料人的描述。

如果让笔者来描述一下Nintendo LABO究竟是什么，其实比较难以定义。虽然我在文章标题中用到了“玩具大厂”，但是在亚马逊看来，这仍然是一款以家用主机游戏为基础的产品。事实也是如此，任天堂官方是支持玩家自制的，纸模的制作对于很多有心的玩家来说是可以创造出无限可能。因此，纸模无论做成什么样都是可以的，而贩卖游戏体验仍然是Nintendo LABO的重点。

现在的科技产业内有许多提升用户体验的产品存在，无论是虚拟现实（VR），还是现实增强（AR），都成为了当今的产业热点。任天堂的Switch在机能上实现前面两种技术还是有一定难度，而对于创造力无限的任天堂来说，逆转思路成了他们出奇制胜的法宝。



玩具大厂名不虚传 任天堂再次玩转枯萎技术（图片来自于谷歌）

因为没有摄像头，任天堂无法采用现实增强技术，那么怎样把一些东西拉入到现实中并与游戏互动呢？任天堂告诉你自己亲手制作就可以把那些东西带到你的身边。如果你手握两个分离式手柄来感受摩托车的骑行，那么终究还欠火候。如果把摩托车的纸模亲手做出来的话，那么这种带入感对于大多数孩子乃至成年人来说都是无法拒绝的。

Nintendo LABO自发布之后，正如爆料人所说的那样引爆了网络。尤其是中国互联网上，一片任天堂重新定义了游戏之声不绝于耳。笔者却持有完全相反的观点，Nintendo LABO是一款非常“任天堂式”的作品，HD震动就是一项成熟的技术，成熟技术赋予新的生命力并造成全球热潮，这也是我们常说的“枯萎技术”。

枯萎技术对于日本老牌游戏厂商任天堂来说可谓是重要标签之一。从红白机开始，游戏天才横井军平就把这种技术带到了任天堂的家用主机和掌机上。尽管WiiU的身上遭遇了一些波折，但对于任天堂来说似乎从来没有放弃对于“枯萎技术”的追求。



玩具大厂名不虚传 任天堂再次玩转枯萎技术（图片来自于谷歌）

但问题在于，枯萎技术是解决问题的其中一种办法，但大多数的情况下“枯萎技术”的产生往往伴随着一定的无奈。因为是早已成熟的技术，它们实际上很难推动技术的升级与革命。对于任天堂也是如此，触摸屏和体感事实上都算是“枯萎技术”范畴之内的产物，但如果没有《脑白金》和《Wii Sport》这样对应软件的诞生，这些枯萎技术能否被更多的人所效仿仍是一个未知数。

从前面的各种事例中我们不难看出，任天堂推出的所有外设或者是配件，功能只有一个，那就是卖出更多的游戏软件。Nintendo LABO本质上也是如此，但令人遗憾的是，目前任天堂官方的宣传仍旧放在了纸模制作的多样性，游戏本体却没有更多的介绍。这样的宣传容易给人造成一些误解，比如有些人认为几张纸片就要卖到7000日元，实际上套装内依旧包含游戏卡带。



玩具大厂名不虚传 任天堂再次玩转枯萎技术（图片来自于谷歌）

任天堂公司社长君岛达己曾在接受采访时表示，今年对于Nintendo Switch来说至关重要。《塞尔达传说：旷野之息》和《超级马力欧：奥德赛》成为了话题性的作品。显然，这样话题性的作品无法如此频繁的推出，因此推向更广阔的市场是任天堂今年最为重要的任务。

Nintendo LABO这样的产品显然就是肩负着扩展用户人群的任务。此前有调查机构发布数据显示，Nintendo Switch现在主力的购买人群仍是14岁到30岁之间，14岁以下的人群对于NS还是一块非常有潜力的市场，而Nintendo LABO显然是针对这部分群体。



玩具大厂名不虚传 任天堂再次玩转枯萎技术（图片来自于谷歌）

对于任天堂来说，从去年开始已经彻底走出了WiiU的阴霾。昨天Nintendo LABO发布之后，资本市场已经给出了他们的答案。对一名普通的玩家来说，Nintendo LABO则很有可能让人找回初心。如果可以授权第三方推出更多定制产品，那么这款产品的未来不可限量。

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