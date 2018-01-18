【中关村在线新闻资讯】1月18日消息，谷歌宣布，将调整移动搜索页面排名规则，即页面加载速度列入排名参考因素。



谷歌调整搜索排名：页面加载速度成影响因素（图片来自baidu）

谷歌现在希望将移动页面加载速度列为参考因素。但该公司透露，这项名为Speed Update的因素只会影响那些为用户提供最慢体验的页面，只有很少比例的搜索请求会因此发生变化。而且他们不会考虑具体使用的技术，对所有页面都一视同仁。

此举也是谷歌为加快移动网络速度而采取的诸多措施中的一项。该公司本月早些时候开始面向全球各地的网站所有者推出新的Search Console。这款工具可以让网页开发者分析自己的网站在谷歌搜索中的索引情况，查看分析结果，了解外链状况，提交和移除内容，监控恶意软件。

据了解，“页面速度“一段时间以前已经被用作排名因素”，但主要用在桌面搜索。从2018年7月开始，页面加载速度也将成为谷歌移动搜索的排名参考因素。

另外谷歌指出，不会提供一款工具来直接显示某个页面是否会受到这项新因素的影响。但该公司指出，可以通过Chrome用户体验报告、Lighthouse和PageSpeed Insights来自行评估页面表现。

有趣的是，此项声明并未提及谷歌的AMP项目。

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