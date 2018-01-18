索尼确认2月MWC发Xperia XZ Pro:配骁龙845

【中关村在线新闻资讯】1月18日消息，索尼移动正式宣布将在2月26日举行新品发布会，即MWC2018开展前夕，此次索尼发布会的主角自然是新旗舰机型Xperia XZ Pro。



索尼2月MWC发Xperia XZ Pro（图片来自baidu）

目前，根据已经曝光的消息得知，索尼新旗舰会冠以Xperia XZ Pro的名称，该机将成为第一个使用18：9全面屏的手机，并也是索尼首款搭载后置双摄像头的手机。

其他硬件方面，Xperia XZ Pro配备5.7英寸4K分辨率全面屏，并且屏幕材质是OLED，同时搭载的骁龙845处理器和6GB内存，内置电池3500mAh，运行Android 8.0系统，依然支持IP68防水。

而索尼Xperia XZ Pro的后置双镜头将是1800万像素（单个像素面积1.33μm）+1200万像素（单个像素面积1.38μm）的双摄像头组合，前置镜头是1300万像素。

最后，有消息人士透露，3月中旬索尼将把这款新旗舰请入国内市场，预计售价是6299元左右。

在这之前，索尼移动北美市场营销副总裁Don Mesa在接受外媒访谈时透露，今年他们会推出更多后置双摄像头的手机，同时要会向全面屏设个设计去靠拢。

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