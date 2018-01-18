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    华为荣耀手机将发力AI领域：EMUI全面翻新

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月18日消息， 近日华为荣耀手机总裁赵明在接受采访时表示，人工智能是整个行业未来的趋势，荣耀手机也将在这一领域持续发力。公司也将在这一方面投入更多的精力，尤其是EMUI系统的研发。

    华为荣耀手机将发力AI领域：EMUI全面翻新
    华为荣耀手机将发力AI领域：EMUI全面翻新（图片来自于谷歌）

           赵明认为，目前大部分的人们已经处于人工智能环境之中，而这种技术对于创意的优化可以起到辅助的作用。目前，荣耀已经在人工智能领域、材料领域、图象处理等领域与全球的顶尖大学进行合作。华为每年也会投入100多亿美金在产品开发、技术开发和面向未来技术上。

            近日国外媒体mobielkopen在FCC认证网站上发现了一款型号为ANE-LX1的华为新机。他们分析之后得出，这款新机很有可能就是之前一直在传闻中的华为荣耀10，采用全面屏也基本上是板上钉钉的事情了。

           从目前获得的消息来看，荣耀10将会采用19：9全面屏，屏幕的分辨率为1080×2280像素。除此之外，荣耀10将会采用更加精密的面部识别摄像头，也就像是iPhone X的刘海。至于其他配置，麒麟970处理器和6GB起的内存也就顺理成章了。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为荣耀手机将发力AI领域：EMUI全面翻新http://news.zol.com.cn/675/6752088.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6752088.html report 945    【中关村在线新闻资讯】1月18日消息， 近日华为荣耀手机总裁赵明在接受采访时表示，人工智能是整个行业未来的趋势，荣耀手机也将在这一领域持续发力。公司也将在这一方面投入更多的精力，尤其是EMUI系统的研发。华为荣耀手机将发力AI领域：EMUI全...
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