库克：苹果将向每位员工发放2500美元受限股

【中关村在线新闻资讯】1月18日消息，彭博社援引知情人士消息称，苹果周三对员工表示，在美国推出新税法之后，该公司将向每名员工发放价值2500美元的受限股作为奖金。



苹果将向每位员工发放2500美元受限股（图片来自baidu）

知情人士表示，苹果将在未来几个月向世界各地的多数员工发放这笔奖励。目前苹果已经证实了这笔奖金，据悉高级以下苹果员工都有资格获得股票。包括零售店在内，苹果员工总数超过12万人。

苹果CEO蒂姆·库克在一封邮件中表示，此举证明他“对苹果的未来有信心”，所有部门的全职和兼职员工都有资格获得奖金。库克还表示，苹果年底前将继续跟随员工追捐两倍的慈善捐款，单笔最多不超过1万美元。

据了解，美国的新税法对于美国跨国公司海外利润征税，进行了大规模改革。取消了过去35%的企业所得税率。如果是海外现金，则收取15.5%的一次性转入税率，如果是流动性比较低的海外资产，收取8%的税金。

美国哈佛大学商学院的学者肖颖（Stephen Shay）表示，新税制存在一个漏洞，美国跨国公司可以把海外现金从高税率资产转变为低税率资产，也就是把税负从15.5%变为8%。如果按照苹果的例子，苹果能够避免40亿美元的一次性税负。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：库克：苹果将向每位员工发放2500美元受限股http://news.zol.com.cn/675/6752082.html