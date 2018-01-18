早报：苹果股票遭降级 因iPhone需求不及预期

【科技早餐】

●苹果股票遭降级 因iPhone需求不及预期

华尔街投行Longbow Research已将苹果股票评级从“买入”降至“中性”，并将苹果2018财年每股摊薄收益预期调低了29%。分析师称iPhone在2018财年的出货量预期从2.48亿部下调至2.33亿部，低于华尔街分析师平均预期。

苹果股票被降级的情况并不多见，上一次是在去年12月19日，这紧跟着两个月的下调评级对苹果股价也造成了一定的影响。

Z点评：今年苹果能够拿出什么样的新iPhone来似乎非常关键。



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继东航之后，海南航空自今日起开放机上便携式电子设备使用。这意味着搭乘海南航空航班的旅客可以使用手机、平板电脑、笔记本电脑、电子阅读器等便携式电子设备。

●面部识别模块缺口大 部分新iPhone不搭载Face ID

面部识别技术Face ID是iPhone X上最引人注目的功能。不过对于苹果来说，比较尴尬的是摄像头模块的供应无法跟上苹果的产量。最近有业内人士表示，苹果今年将推出多款新机，而其中一些型号将不配备Face ID功能。【点击详情】

●又延期啦！Win10免费升级通道没有关闭

Windows 7/8.1免费升级Windows 10的通道被说关闭很多次，但是微软总是给我们惊喜，一直保持开放，而且最后关闭日起也是一拖再拖。1月16日是早前微软定下的正版Windows 7和Windows 8.1用户最后能免费升级到Windows10的期限。不过外媒Softpedia实测用Windows 8.1系统在页面成功下载了升级助手，并进入了升级页面。【点击详情】

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据韩国媒体BusinessKorea报道，超过38万韩国人参加集体诉讼，抗议苹果公司故意降低老款iPhone运行速度。代表被告人的韩国律师事务所Hannuri表示，截止到1月12日上午9点54分，诉讼参与者达到381001人。【点击详情】

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近日路透社母公司汤森路透正式对外公开了 入选其首个全球科技领导者前100强榜单的前100名公司，其中微软排名第一，而苹果已经跌出了前五名。【点击详情】

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