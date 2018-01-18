又延期啦！Win10免费升级通道没有关闭

【中关村在线新闻资讯】1月18日消息，Windows 7/8.1免费升级Windows 10的通道被说关闭很多次，但是微软总是给我们惊喜，一直保持开放，而且最后关闭日起也是一拖再拖。



Win10免费升级通道没有关闭（图片来自baidu）

1月16日是早前微软定下的正版Windows 7和Windows 8.1用户最后能免费升级到Windows10的期限。不过外媒Softpedia实测用Windows 8.1系统在页面成功下载了升级助手，并进入了升级页面。

据悉，“辅助技术”是微软在2016年7月面向Win7/8.1会员1年免费升级期结束后的“福利”，又被视为漏洞，微软本计划在去年12月31日关闭，但随后宣布延期到1月16日。

其实，Windows10官方免费升级，早在2016年7月就已经结束，只是后来微软还保留了几个免费升级渠道，如修改系统时间、面向辅助技术客户等。虽然微软反复强调在2017年12月31日就关闭“辅助技术客户”通道，但是这并没有实质进展。

另外，微软已经正式结束对Windows 8.1操作系统的主流支持（mainstream support），转入扩展支持/外延支持阶段，意味着今后将不能定期获得功能/安全性更新了，只有在遭遇关键和重大BUG时才会得到微软的修补。据悉扩展支持将持续到2023年1月10日。

因此为了安全着想，正版Windows 7和Windows 8.1用户还是应该抓住最后的机会，升级到安全性更高的Windows10系统。

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