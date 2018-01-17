【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，滴滴出行成立新的出行平台是这几天最为热门的一个话题。就在最近，滴滴共享单车平台的名称已经流出。这一新平台的名称为街兔，押金只需要99元人民币。



滴滴共享单车平台或命名街兔：押金只要99（图片来自于weibo）

据了解，街兔App的运营企业为杭州青奇科技有限公司，而这家公司是小桔科技(滴滴母公司)100%控股的企业。因此，滴滴出行似乎在很久之前就已经准备好在共享单车。社交媒体上有用户表示，他们已经看到了街兔单车，不过并没有在北京投放。

上周滴滴出行正式宣布推出共享单车平台，并将托管小蓝单车。就在近日， 滴滴出行已经在线下开始投放一些小蓝单车。同时，滴滴出行也开始针对押金的退款问题展开相关工作。

据了解，现在打开滴滴出行App就可以看到小蓝单车的选项。滴滴出行的用户可直接在App中看到附近的单车，无需支付押金便可使用。同时，App上也出现了小兰单车的退款入口，在提出退款申请之后，审核成功后就可以收到单车券和出行券。

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