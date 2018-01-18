巨额赔偿！iPhone变慢在韩国遭38万人起诉

【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，据韩国媒体BusinessKorea报道，超过38万韩国人参加集体诉讼，抗议苹果公司故意降低老款iPhone运行速度。



iPhone变慢在韩国遭38万人起诉（图片来自baidu）

上周，韩国消费者权益联盟（Consumers United for Consumer Sovereignty）对苹果提起了第一起诉讼，但原告人数并不多。可是，代表被告人的韩国律师事务所Hannuri表示，截止到1月12日上午9点54分，诉讼参与者达到381001人。Hannuri律师事务所正计划代表iPhone买家(包括iPhone 6/6 Plus、iPhone 6 6S/6S Plus、iPhone SE、iPhone 7/7 Plus)向苹果公司索要损害赔偿。

据业内人士估计，截至去年年底，iPhone 6系列和7系列产品在韩国的销量约为1000万部。Hannuri律师事务所和其他民间团体将继续邀请诉讼律师参加集体诉讼，预计集体诉讼的规模将会迅速扩大。

Hannuri律师事务所已经在与美国律师事务所进行过会谈，后者在美国对苹果提起了类似的集体诉讼。现在，这起丑闻不仅在美国引发了iPhone用户的集体诉讼，还促使国会对苹果所谓的“降速门”给出正式解释。

尽管苹果公司想出了补偿计划，包括打折50美元为苹果用户更换电池，并发布公告澄清其立场，但Hanunri律师事务所称：“与苹果的非法行为和损害客户的水平相比，特别是那些已经选择购买新iPhone的用户，补偿计划显然远远不够。”

据了解， 来自MacRumors的法庭文件，截至1月15日，iPhone制造商在美国目前至少面临39起集体诉讼。此外，法国、以色列、俄罗斯、韩国、越南和加拿大也有多起诉讼，总数达到45起。

许多诉讼要求苹果公司赔偿所有经历了iPhone减速的用户，为其免费提供电池更换服务，向购买全新iPhone手机的用户退款，现在苹果已经承诺向iOS中添加关于电池健康管理的详细信。

另外，苹果公司近日通过系统升级造成旧款iPhone手机性能降低的行为引起消费者的严重不满。日前，上海市消保委已就此事发函查询苹果公司，并要求对方2018年1月19日前给予答复。

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