【中关村在线新闻资讯】1月18日消息， 面部识别技术Face ID是iPhone X上最引人注目的功能。不过对于苹果来说，比较尴尬的是摄像头模块的供应无法跟上苹果的产量。最近有业内人士表示，苹果今年将推出多款新机，而其中一些型号将不配备Face ID功能。



面部识别模块缺口大 部分新iPhone不搭载Face ID（图片来自于推特）

韩国媒体ETNews表示，苹果正在与LG Innotek通力合作，尽力缩小TrueDepth相机、红外相机和点阵投影器等配件的供应。不过，这样的努力仍然需要一定的时间，因此部分廉价机型不配备人脸识别模块很有可能成为苹果的选择。

苹果在去年的新旗舰iPhone X中首次取消使用了多年的指纹识别技术Touch ID，似乎这样的设计要延续到苹果今年的手机之中。近日《日本经济新闻》撰文表示，苹果今年的三款iPhone机型，都将不配备Touch ID。

日经在文中提到，这三款iPhone手机中，两款将采用OLED屏幕。与此前传闻不同的是，日经认为大尺寸版本的iPhone大小将会达到6.5英寸。同时日经还认为由于机型变化，2018年全系列iPhone都将不再采用Touch ID，而是全面开始推行Face ID。

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