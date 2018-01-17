【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，京东CEO刘强东今日发微博称，没有东北就不会有国家初期的工业振兴，今天他们有了困难，大家都应该过去帮一把。



刘强东：东北有困难 大家该过去帮一把（图片来自微博）

刘强东在微博中表示，最近几年大家似乎都不对东北看好，不可否认东北三省的经济也确实遇到不小的困难！但是大家不要忘了建国初期东北三省GDP一度占据全国85%！可以这么说，没有东北就不会有国家初期的工业振兴！今天他们有了困难，大家都应该过去帮一把！算是一种感恩吧！

“我看到的是东北三省中高层领导那种真诚、积极、高效的工作作风，我相信他们的营商环境一定会逐步改善的！我相信东北人民那种乐观热情、重情重义的个性不会亏待我们的！2018年，祝福东北！”，刘强东说。

据新闻报道，1月15日晚6时，刘强东在哈尔滨出席了京东与北大荒集团战略签约仪式，并与黑龙江省委书记张庆伟、省长陆昊会谈；

1月16日上午9时，刘强东来到沈阳，与辽宁省委书记陈求发会谈；1月16日下午6时，刘强东又出现在长春，出席京东与吉林省战略签约仪式，并与吉林省委书记巴音朝鲁会谈。

据了解，京东将计划未来三年在东北进行超过200亿元的投资，推进东北产业升级、增加就业机会、注入技术创新动力、升级零售服务。

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