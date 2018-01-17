甲骨文发布补丁：修复英特尔芯片漏洞

【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，甲骨文在本周二发布一个关键补丁，为特定产品修复因英特尔芯片漏洞问题。



甲骨文发布补丁（图片来自新浪）

甲骨文官网显示，这次发布的补丁包括237项新的安全修复项目，涵盖多款甲骨文产品。同时根据科技媒体The Register此前获得的甲骨文相关文件，甲骨文Solaris SPARCv9某些特定版本收到英特尔芯片Spectre漏洞影响，甲骨文当时正在制作相关补丁。

早前消息，针对英特尔问题，苹果已经通过去年12月份推出的iOS 11.2、macOS 10.13.2以及tvOS 11.2中，苹果已经解决了Meltdown漏洞。现在苹果iOS 11.2.2的更新修复了Safari浏览器和WebKit的Spectre安全漏洞。另外，苹果最新版的macOS High Sierra 10.13.2同样修复了Spectre安全漏洞。

微软也已经发布了紧急安全更新修复漏洞；谷歌方面也表示已经修复。

服务器方面，亚马逊已经通知其客户2月份将带来AWS的大型安全更新，而微软Azure服务的维护时间定于1月10日。

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