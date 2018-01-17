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    传华为荣耀10信息流出：全面LCD屏+刘海

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月17日消息， 近日国外媒体mobielkopen在FCC认证网站上发现了一款型号为ANE-LX1的华为新机。他们分析之后得出，这款新机很有可能就是之前一直在传闻中的华为荣耀10，采用全面屏也基本上是板上钉钉的事情了。

    传华为荣耀10信息流出：全面LCD屏+刘海
    传华为荣耀10信息流出：全面LCD屏+刘海（图片来自于谷歌）

           从目前获得的消息来看，荣耀10将会采用19：9全面屏，屏幕的分辨率为1080×2280像素。除此之外，荣耀10将会采用更加精密的面部识别摄像头，也就像是iPhone X的刘海。至于其他配置，麒麟970处理器和6GB起的内存也就顺理成章了。

           2016年年末的时候华为荣耀曾推出过一款名为Magic的手机。这款手机凭借前卫的设计曾经吸引了众多消费者。就在本月初的时候，荣耀业务部总裁赵明在与网友互动时表示，荣耀Magic 2将会在满意的时候推出。

           从赵明的回答中不难看出，荣耀内部已经开始了针对于荣耀Magic 2的研发工作。不过，目前荣耀公司还在针对这款手机进行打磨和优化，将会在适时的时候推出这款手机。至于这款手机的其他信息，赵明并没有对外透露。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传华为荣耀10信息流出：全面LCD屏+刘海http://news.zol.com.cn/675/6750936.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6750936.html report 951    【中关村在线新闻资讯】1月17日消息， 近日国外媒体mobielkopen在FCC认证网站上发现了一款型号为ANE-LX1的华为新机。他们分析之后得出，这款新机很有可能就是之前一直在传闻中的华为荣耀10，采用全面屏也基本上是板上钉钉的事情了。传华为荣耀10...
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