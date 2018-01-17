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    明年iPhone精简刘海儿？依旧不好看！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    iPhone X发布之后，被吐槽最多的就是所谓的“刘海儿”全面屏了。并且依旧有很多人觉得iPhone X刘海儿太丑而拒绝购买iPhone X。刘海儿屏的确是一个无法兼顾美感的设计，毕竟Face ID中包含了苹果近3年研发的所有成果，哪怕不喜欢，今后几年内的iPhone设计都会有这个刘海儿。不过，根据最新供应链消息称，苹果可能在下一代的iPhone X上会缩小刘海儿的面积。

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    iPhone X

    根据韩国媒体的爆料称，苹果可能会将面部识别的部分传感器原件整合到前置镜头中，这样就可以有效的减少前置传感器的数量，使得刘海儿的尺寸缩短，更接近真正的全面屏。

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    iPhone X

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    前置传感器

    iPhone X前面的传感器从左到右依次是： 红外摄像头，泛光感应原件，距离传感器，环境光传感器，扬声器，降噪麦克风，前置摄像头，点阵投影器。具体可以将几个传感器整合到前置摄像头中目前还不清楚，不过可以知道的是整合的过程一定是循序渐进的，前期可能整合红外摄像头或者泛光感应原件，没必要期待下一代iPhone X可以有革命性的进步，只可能是逐渐缩小一点点，再经过几年的迭代，最终会缩到最小，最接近真正意义上的全面屏手机。

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    如果iPhone X可以继续缩小刘海儿的尺寸，你今后会考虑购买iPhone X吗？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：明年iPhone精简刘海儿？依旧不好看！http://news.zol.com.cn/675/6750927.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6750927.html report 1037 iPhone X发布之后，被吐槽最多的就是所谓的“刘海儿”全面屏了。并且依旧有很多人觉得iPhone X刘海儿太丑而拒绝购买iPhone X。刘海儿屏的确是一个无法兼顾美感的设计，毕竟Face ID中包含了苹果近3年研发的所有成果，哪怕不喜欢，今后几年内的iPhone...
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