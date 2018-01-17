高通反抗博通收购新举措：或大规模股票回购

【中关村在线新闻资讯】1月17日消息， 高通面临被博通恶意收购的风险一直没有降低，同时高通也在积极采取应对策略。本周高通就上调了其利润预期，并表示如果其以380亿美元价格收购恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors NV）失败，它可能会使用资金来进行股票回购。



高通反抗博通收购新举措（图片来自baidu）

高通预计，其2019年调整后每股利润为6.75美元至7.50美元，营收为350亿美元至370亿美元。但据汤森路透（Thomson Reuters I/B/E/S）称，分析师平均预测是，高通2019年调整后每股利润为3.79美元，营收为235.9亿美元。

并且高通表示，如果其以380亿美元价格收购恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors NV）失败，它可能会使用资金来进行股票回购。据了解，高通股价当地时间周二报收于68.25美元，上涨4.38%。恩智浦股价当地时间周二报收于119.40美元，已经高出高通的收购报价110美元。

这是高通首次提出回购股票计划，高通收购恩智浦遭到对方股东的强烈反对，回购公司股票将作为收购恩智浦遭遇失败的替代选择。

“随着税收改革，我们完全有能力完成大规模的股票回购，这将给高通股东带来同等实质性收益，就像我们收购了恩智浦一样，”高通首席财务官乔治-戴维斯(George Davis)在一次网络直播中表示，“我们倾向于收购恩智浦，但并非不惜一切代价。”

高通将尽力完成新的利润目标计划，采取的具体措施包括实施一项全新的削减10亿美元成本计划，同时解决当前的专利授权争端，其中包括解决同苹果公司之间的专利官司。

高通正试图向投资者表明，博通的1030亿美元现金加股票形式的收购报价严重低估了高通的价值。

此外，高通还表示它已经完成对5G技术的部分投资，这可能会降低在研发上的支出。

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