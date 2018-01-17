【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，最近有多个公众号都表示魅族公司今年的新机将放弃联发科处理器，转而使用三星Exynos 7872处理器。不过，今天魅族科技高级副总裁杨柘在其微博上表示，全面否认了魅族放弃使用联发科处理器的传言。



魅族高管否认放弃联发科：称有人带节奏（图片来自于weibo）

杨柘提到一些媒体和自媒体人竟然颠倒黑白说他宣布魅族将放弃联发科，而这样的行为显然是混淆视听的表现。他的态度一直是，魅族的未来是基于产品的定位，人群的细分选择技术和架构的堆叠。不是反之。从这一番话中不难看出，魅族依旧没有放弃联发科高端芯片。

上周，魅族科技召开了品牌沟通会，杨柘在会上公布了魅族去年的一些重要数据。魅族全年总出货量近2000万台，销售额破200亿元，并保持了盈利。

杨柘还提到，魅族公司将会在今年向中高端市场进行发力。之前魅族曾经因为机海战术从而被一些人诟病，经过削减产品线之后，魅族摆脱了之前混乱的状态。魅族还根据市场需求，增设海外事业部、配件事业部和电商事业部。销售渠道方面优化后，全国店铺2300余家。

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