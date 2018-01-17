阿里推挖矿平台？阿里辟谣：绝不推虚拟货币

【中关村在线新闻资讯】1月17日消息， 近日，阿里巴巴上线了挖矿平台的消息引发不少关注。对此阿里巴巴官方紧急辟谣，称为虚假报道并将追究法律责任。



阿里辟谣：绝不推虚拟货币（图片来自baidu）

阿里云深夜发布了《关于虚假报道 “阿里巴巴挖矿平台’P2P节点’悄然上线”的声明》，称该业务与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联，并强调阿里云绝不会发行任何比特币之类的虚拟货币，也不会提供任何所谓的“挖矿平台”。

以下为声明全文：

我们注意到近日有媒体报道称阿里巴巴上线挖矿平台P2P节点。经核实，该业务实际上是阿里云基于P2P技术的CDN(内容分发网络)业务，与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联。

P2P(对等网络)节点是指在CDN行业里常见的用户共享带宽加速服务。由用户通过个人电脑、路由器等设备共享家庭闲置的上行网络带宽，成为一个微型的CDN分发服务节点，使得其他客户在下载、直播、游戏等场景时获得就近加速体验。

对于用户授权共享的资源，阿里云CDN以积分的形式给予奖励，积分可以在积分类商城里置换礼品，不具备货币功能和炒作价值。

我们再次声明，阿里云绝不会发行任何比特币之类的虚拟货币，也不会提供任何所谓的“挖矿平台”。

对于捕风捉影的虚假报道，我们将依法追究法律责任。

阿里云计算有限公司

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