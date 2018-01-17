【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，上周滴滴出行正式宣布推出共享单车平台，并将托管小蓝单车。就在近日， 滴滴出行已经在线下开始投放一些小蓝单车。同时，滴滴出行也开始针对押金的退款问题展开相关工作。



滴滴开始投放小蓝单车：押金退款业务有序进行（图片来自于weibo）

据了解，现在打开滴滴出行App就可以看到小蓝单车的选项。滴滴出行的用户可直接在App中看到附近的单车，无需支付押金便可使用。同时，App上也出现了小兰单车的退款入口，在提出退款申请之后，审核成功后就可以收到单车券和出行券。

此前滴滴出行曾宣布，根据托管安排，小蓝单车的品牌、押金和欠款等各项事务仍归属于小蓝公司。滴滴将提供“小蓝单车App用户押金、特权卡及充值余额可转换为等值滴滴单车券和出行券”的备选方案，1月17日起用户可以自主选择转换（具体方案请关注滴滴App近期公告），或继续与小蓝公司沟通协商其他解决方案。

与此同时，小蓝车CEO李刚表示，经过几个月努力，通过各种途径，个人筹措到部分资金，为小蓝单车野兽骑行的员工发放所欠工资，为供应商降低损失。即日起将陆续发放所欠薪酬。同时，将会在春节前与供应商展开债务重组，最大限度降低供应商的损失。







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