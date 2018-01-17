淘宝年薪40万招60岁以上，广场舞KOL

近日，阿里巴巴招聘网站信息显示，淘宝正在招聘资深用研专员，年薪为35-40万。然而岗位要求真的把笔者惊到了：60岁以上，学历不限，工作背景不限，与子女关系融洽；广场舞KOL、社区居委会成员优先；有1年以上网购经验。



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再细看岗位描述：

深度体验“亲情版”手淘产品，发现问题并反馈；定期组织座谈或小课堂，发动身边的中老年人反馈“亲情版”手淘使用体验。

笔者这才了然，此次招聘是从“亲情版淘宝”的用户体验反馈出发。2018年初，淘宝“亲情版”上线，目的在加强中老年、未成年子女之间的互动。



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根据阿里巴巴2017年10月份发布的报告显示，全国近3000万中老年人热爱网购，50-59岁占比高达75%。尤其是80后、90后的爸妈受子女影响巨大，没事就在网上逛一逛买一买。



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由此看来中老年人的网购市场确实有着巨大的潜力，而淘宝“亲情账号”与“亲情版”的推出正是为了把握住这个趋势。回过头来再看这份资深用研专员的招聘要求，满足以上要求的大爷大妈，还真保不齐会成为淘宝“亲情版”开疆拓土的一员猛将~

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