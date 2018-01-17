飞行模式终于有用了 国内民航有望允许手机开机

【中关村在线新闻资讯】1月17日消息：我们的手机上都有个“飞行模式”，本意是在乘坐飞机时启用的模式，然而在国内这个模式可以说完全派不上用场，因为国内航班都要求全程关机。

但是现在，随着手机在人们日常生活中越来越重要，这项规定也有望进行调整。就在近日，民航局官网发布了一份《机上便携式电子设备(PED)使用评估指南》的文件，其中提到了允许手机使用的内容。

这份文件中提到，在认为使用时不会影响飞机导航和通讯系统的便携式电子设备的情况下，允许合格证持有人确定便携式电子设备PED（含笔记本电脑、平板电脑、电子书、手机、 视频播放器和电子游戏机等）的开放使用。



飞行模式

此外，针对发射型便携式电子设备T-PED，使用100mW以下低发射功率的无线传输功能(包括蓝牙、 紫蜂和工作在 2.4GHz 波段的 Wi-Fi)的 T-PED或根据飞机制造商证明飞机符合相关标准也可以开放使用。

当然，目前这还只是个评估文件，但我们相信最终通过的可能性很大，这意味着以后我们上飞机就可以不关手机了。事实上，现在的国际航班有些都提供机内WiFi了。

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