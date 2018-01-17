【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，近日有韩国媒体爆料，供应链相关人士向他们透露iPhone X的长刘海在今年的新机中将被大幅削减。苹果计划增强面部识别功能，将面部识别模块和前置摄像头融合在一起。这样带来的最大好处就是整体上更加美观。



苹果新机将削减刘海面积：增加整体美感（图片来自于谷歌）

对于苹果来说，推出了相比市面上其他产品精度更高的摄像头之后，下一步的工作就是对部分传感器进行隐藏。从现有的技术来看，除了前置摄像头难以隐藏之外，其他部件都有方法隐藏起来。因此，苹果目前的工作就是在这方面的设计上做文章。

早前凯基证券分析师郭明池已经对2018年的新款iPhone做出了预测，称将会有iPhone X Plus版本。现在TrendForce发布研究报告指出，新款iPhone将在iPhone X的基础上，升级Face ID面容识别的能力，进一步提高屏占比。

TrendForce称，新款iPhone的Face ID功能将更加强大，屏占比会继续提升，更加接近“真全面屏”。此外，新iPhone的存储容量有望进一步提高，同时苹果将为其中两款iPhone配备AMOLED屏幕。

由于技术条件显示，预计2018年苹果依然是唯一拥有3D面部识别的手机品牌，其它手机将会继续采用指纹识别。







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