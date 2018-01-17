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    联想新机Moto Z3曝光：骁龙845+5G网络模块

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

         中关村在线新闻资讯】1月17日消息，外媒DroidLife报道，摩托罗拉金难的旗舰手机包括Moto Z3/Z3 Play系列，目前该系列机型的真机图已经曝光。

    联想新机Moto Z3曝光：骁龙845+5G网络模块
    联想新机Moto Z3曝光（图片来自kkj）

           曝光的图片显示，Moto Z3/Z3 Play在外滚设计方面，政民采用了疑似曲面全面屏设计， 正面底部有Moto LOGO，上方可以看到一个类似Home键的屏幕虚拟按钮。

          机身背部    背部依旧是大眼睛摄像头、还有用于外接模块的触点。至于指纹如何安放？目前外界猜测是三种可能，一种是屏幕内指纹，二是直接砍掉，三是在背部和蝙蝠标整合，也就是和坚果Pro 2类似，其中最后一种概率最高。

    联想新机Moto Z3曝光：骁龙845+5G网络模块
    联想新机Moto Z3曝光（图片来自kkj）

           硬件方面，Moto Z3/Z3 Play均搭载了18：9 1080x2160分辨率显示屏，6英寸。其他配置方面，Z3将搭载骁龙845芯片，Z3 Play则是搭载骁龙600系列的芯片。  最后需要特别一提的是，Z3此次设计了5G模块。

            至于该机得发售时间，DroidLife并没有透露。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：联想新机Moto Z3曝光：骁龙845+5G网络模块http://news.zol.com.cn/675/6750505.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6750505.html report 893  【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，外媒DroidLife报道，摩托罗拉金难的旗舰手机包括Moto Z3/Z3 Play系列，目前该系列机型的真机图已经曝光。联想新机Moto Z3曝光（图片来自kkj）   曝光的图片显示，Moto Z3/Z3 Play在外...
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