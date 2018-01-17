联想新机Moto Z3曝光：骁龙845+5G网络模块

【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，外媒DroidLife报道，摩托罗拉金难的旗舰手机包括Moto Z3/Z3 Play系列，目前该系列机型的真机图已经曝光。



联想新机Moto Z3曝光（图片来自kkj）

曝光的图片显示，Moto Z3/Z3 Play在外滚设计方面，政民采用了疑似曲面全面屏设计， 正面底部有Moto LOGO，上方可以看到一个类似Home键的屏幕虚拟按钮。

机身背部 背部依旧是大眼睛摄像头、还有用于外接模块的触点。至于指纹如何安放？目前外界猜测是三种可能，一种是屏幕内指纹，二是直接砍掉，三是在背部和蝙蝠标整合，也就是和坚果Pro 2类似，其中最后一种概率最高。



联想新机Moto Z3曝光（图片来自kkj）

硬件方面，Moto Z3/Z3 Play均搭载了18：9 1080x2160分辨率显示屏，6英寸。其他配置方面，Z3将搭载骁龙845芯片，Z3 Play则是搭载骁龙600系列的芯片。 最后需要特别一提的是，Z3此次设计了5G模块。

至于该机得发售时间，DroidLife并没有透露。

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