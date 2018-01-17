无刘海iPhoneX到来？新版iPhoneX曝光

要说2017年度热门机型，苹果家的iPhone X无疑会是其中一员，作为iPhone十周年推出的产品无疑受到了粉丝大力追捧，但iPhone X的“刘海”则成为了不少用户吐槽及放弃购买iPhone X的理由之一。



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或许苹果也“意识到”这一问题，新版iPhone X在“刘海”上会得到一定程度的解决。据韩国媒体曝料称，苹果正在谋划全新的iPhone X，与现版不同的是，新iPhone X的刘海会比现在小很多，无论是屏占比还是视觉效果都会得到提升。



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具体来说就是，苹果打算在新版iPhone X上加强面部识别功能，将人脸识别模块与前置摄像头整合在一起，这样iPhone X的“刘海”就会比现在小很多。至于如何整合多个组件，目前尚不清楚。



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总的来说，就算是缩小“刘海”的面积差别也并不大，再缩小终究还是存在，倒不如直接放弃这样挤牙膏似的更新，等完全解决“刘海”问题的时候再推出新机，想必会有诸多粉丝回归苹果阵营。当然，就算是不解决刘海问题，相信也有很多人会买，毕竟买iPhone X并不会在意这些问题，因为它是苹果啊！



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