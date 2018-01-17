【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，近日国外爆料大神Evan Blass在其推特上爆料，三星上半年新款旗舰机Galaxy S9/S9+的发布出货时间表。Evan Blass表示这款新旗舰将在今年MWC2018期间的2月26日正式公开。



爆料大神透露三星S9发售日：3月16日开始发货（图片来自于推特）

除了发布时间之外，Evan Blass还提到Galaxy S8将会在3月1日开始接受预订，并于3月16日开始发货。 通常情况下，三星会选择在MWC举办的前一天召开新品发布会，如果考虑相关时差的话，那么这一时间表也就顺理成章了。

此前巴西电信设备认证机构ANATTEL放出了一批有关三星上半年新旗舰Galaxy S9/S9+的认证信息。 这些认证文件中并没有直接列出Galaxy S9/S9+的型号，不过诸如电池容量这样的消息还是能让人确认S9的续航。

认证文件中表示，新机与上一代Galaxy S8/S8+的电池容量相同，仍为3000/3500mAh 。国外媒体认为，三星并没有提升电池容量，很有可能是选择了更加高效节能的处理器，从而提升整机的续航时间。

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