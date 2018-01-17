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    1万美元关口或不保！比特币暴跌18%创记录

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】1月17日消息，据美国财经媒体CNBC报道，在Coinbase平台上，比特币的交易价格一度跌破10000美元。

    1万美元关口或不保！比特币暴跌18%创记录
    比特币暴跌18%创记录（图片来自新浪）

          在Coinbase交易平台上，比特币下跌28%，至9969美元的低点，但在美国东部时间的早上6:02，又迅速升高至超过11000美元。根据Coinbase的统计，比特币在2017年12月中旬突破19800美元后，价格几乎下跌了一半。但在过去12个月内，该数字货币的价格仍上涨超过1100%。

          虽然比特币价格哟普所回升，但是还是大跌18%，创下三年内最大跌幅。

          不只是比特币，全球虚拟货币全线暴跌，在过去的24小时内，以太坊（ethereum）的降幅超过30%。CoinMarketCap的数据显示，市值第三大的数字货币瑞波币（ripple）暴跌46%，价格一度低于1美元。

    　   对此分析机构Think Markets首席战略官纳伊姆·阿斯拉姆（Naeem Aslam）表示：“加密货币的价格现在主要受到了监管因素的影响，尤其是韩国有可能禁止比特币交易的消息，在今日的交易市场上引起了恐慌。但是我们依然坚持此前的看法，完全禁止加密货币是一件不可能完成的事情。”

    　   来自韩国新闻网站Yonhap报道称，韩国财长金东兖（Kim Dong-yeon）在某个电台节目中提到，政府的立场是要规范加密货币投资，因为这是一个大型投机行为。“关闭虚拟货币交易所依然是选择之一。”

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6750450.html report 1164   【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，据美国财经媒体CNBC报道，在Coinbase平台上，比特币的交易价格一度跌破10000美元。比特币暴跌18%创记录（图片来自新浪）  在Coinbase交易平台上，比特币下跌28%，至9969美元的低点，但在美国东部时间的早上6:...
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