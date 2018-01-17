早报：IBM宣布成立区块链技术合资公司

【科技早餐】

●IBM积极投身区块链技术 与物流巨头成立合资公司

最新的消息显示，IBM将与丹麦物流巨头马士基成立区块链技术合资公司，新公司将通过区块链技术帮助物流产业提供货物追踪服务，从而代替传统的文书工作。

IBM区块链团队总经理玛丽·维克表示，当前的物流产业链依然非常依赖传统的文字手续，一旦这些手续丢失，会给物流各方带来极大的麻烦和损失，而区块链技术能够为供应链上的各方都带来好处。

Z点评：相比专注区块链技术的小型初创企业，IBM这样的巨头涉足该领域仍具有巨大的竞争优势。



区块链技术（图片来自网络）

【行业热闻】

●中兴折叠屏手机天机Axon M将发布国行版

中兴去年10月在美国发布了折叠屏手机天机Axon M，而该机的国行版将在1月20日发售。Axon M的卖点就在于其折叠屏设计，一共可分为4种模式，分别是大屏模式、分屏模式、镜像模式和经典模式。

●谷歌出来走两步：Home Max可致无线路由器崩溃

谷歌Home Max智能音箱已经正式发售，价格是399美元。没想到上市没有多长时间，就有该产品的用户在谷歌论坛上反馈该音响问题频频。有报告称用户在使用Home Max播放音乐时，无线网络可能会产生崩溃停止工作的情况。【点击详情】

●苹果目前已遭遇45起法律诉讼

据外媒MacRumors报道，苹果公司在美国遭遇针对“MELTDOWN（熔毁）”和“SPECTRE（幽灵）”漏洞与“电池降频门事件”的法律诉讼已达45件。【点击详情】

●《王者荣耀》Switch版可能与手机版跨平台对战

海外版《王者荣耀》即《Arena of Valor》去年E3就确定会登陆任天堂Switch平台，现在有消息传出，Switch版和移动版可能实现数据互通。【点击详情】

●传乐视将在两周内复牌：或难逃跌停命运

日有乐视网内部人士透露，在经过了9个月的停牌之后，乐视网股票很有可能在两周之内复牌。与此同时，乐视网更名为新乐视的计划也将同期完成。不过在分析人士看来，新乐视仍旧难以摆脱跌停命运。【点击详情】

●韩国加密货币交易或被禁止：已被民众联名反对

此前我们已经多次报道了韩国监管部门正在收紧比特币的交易。就在最近有传言显示，韩国监管部门将禁止加密货币的交易。这样的传言引起了韩国民众的不满，并在总统府官网的请愿书上签名反对禁令。【点击详情】

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