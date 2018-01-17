《王者荣耀》Switch版可能与手机版跨平台对战

【中关村在线新闻资讯】1月17日消息：海外版《王者荣耀》即《Arena of Valor》去年E3就确定会登陆任天堂Switch平台，现在有消息传出，Switch版和移动版可能实现数据互通。

据外媒报道，《Arena of Valor》Switch版正由专门的团队进行开发，并表示Switch版和移动版之间的数据互通在技术上是可以实现的。

不过腾讯也表示，由于Switch版使用的是更专业的手柄操作，因此可能会造成不公平竞技，还在考虑要不要这么做。其实在我们看来，就算不可以对战，也可以数据共通嘛，比如Switch版打到的符文等等也会同步到移动版。



Arena of Valor

尽管《Arena of Valor》就是《王者荣耀》的换皮，但其实有很多地方都不相同，比如《Arena of Valor》的皮肤没有额外属性，画面建模都要高出《王者荣耀》不少，动作系统和按键反馈上也要优于《王者荣耀》。

游戏角色方面购买了大量美漫版权，最近与华纳进行的合作，DC中的神奇女侠也将登陆游戏。不过，Switch版《Arena of Valor》的收费模式并没有确定，还不知道是要用免费模式，还是一次性付费模式。

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