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    《王者荣耀》Switch版可能与手机版跨平台对战

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】1月17日消息：海外版《王者荣耀》即《Arena of Valor》去年E3就确定会登陆任天堂Switch平台，现在有消息传出，Switch版和移动版可能实现数据互通。

    　　据外媒报道，《Arena of Valor》Switch版正由专门的团队进行开发，并表示Switch版和移动版之间的数据互通在技术上是可以实现的。

    　　不过腾讯也表示，由于Switch版使用的是更专业的手柄操作，因此可能会造成不公平竞技，还在考虑要不要这么做。其实在我们看来，就算不可以对战，也可以数据共通嘛，比如Switch版打到的符文等等也会同步到移动版。

    《王者荣耀》欧美版：Switch版或将和手机版数据互通
    Arena of Valor

    　　尽管《Arena of Valor》就是《王者荣耀》的换皮，但其实有很多地方都不相同，比如《Arena of Valor》的皮肤没有额外属性，画面建模都要高出《王者荣耀》不少，动作系统和按键反馈上也要优于《王者荣耀》。

    　　游戏角色方面购买了大量美漫版权，最近与华纳进行的合作，DC中的神奇女侠也将登陆游戏。不过，Switch版《Arena of Valor》的收费模式并没有确定，还不知道是要用免费模式，还是一次性付费模式。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《王者荣耀》Switch版可能与手机版跨平台对战http://news.zol.com.cn/675/6750033.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6750033.html report 953    【中关村在线新闻资讯】1月17日消息：海外版《王者荣耀》即《Arena of Valor》去年E3就确定会登陆任天堂Switch平台，现在有消息传出，Switch版和移动版可能实现数据互通。　　据外媒报道，《Arena of Valor》Switch版正由专门的团...
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