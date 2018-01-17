谷歌出来走两步：Home Max可致无线路由器崩溃

【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，谷歌Home Max智能音箱已经正式发售，价格是399美元。没想到上市没有多长时间，就有该产品的用户在谷歌论坛上反馈该音响问题频频。



谷歌Home Max可致无线路由器崩溃（图片来自TheVerge）

谷歌产品论坛上有了一份初步报告，称用户在使用Home Max播放音乐时，无线网络可能会产生崩溃停止工作的情况。 目前谷歌方面要求用户将含有关键字“GHT3 -无法设置最大的网络”的截图和路由器日志的情况保留，以便他们对此问题进行诊断。

对于出现的问题， 谷歌公司的发言人对此作出回应，谷歌Home Max用户反映的问题描述显示，当该用户的Home Max连接无线网络时，无线路由器就会崩溃，只能通过重启无线路由器来解决这个问题。

不过一部分用户认为，路由器的硬件配置不同可能是导致这个问题出现的原因。但自最初的用户反映该情况以后，有人证实，他们在不同的无线路由器上都遇到了同样的问题。

据了解，谷歌Home Max是一款尺寸较大的音箱。这款音箱配备了双4.5英寸低音单元和0.7英寸的高音单元。谷歌在10月份的发布会上表示，谷歌Home Max的音量要比谷歌Home大20倍，而用户可以通过Cast、蓝牙或3.5毫米接口去连接音箱。

Home Max还支持Smart Sound功能，它将会让扬声器自动适应房间尺寸，消除一些杂音。如果将音响放置在墙边或者架子上，它们会听起来不同。Smart Sound功能就能够让这些差别消除。

Home Max能够支持许多主流音乐在线平台，比如YouTube Muisc Spotify以及Google Play Muisc、Pandora等。

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